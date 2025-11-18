Бензема отреагировал на слухи о возможном назначении Зидана в сборную Франции

Известный французский форвард Карим Бензема отреагировал на слухи о возможном назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции.

«У Зизу есть всё, чтобы быть тренером. Он доказал это в «Реале». Моё возвращение в сборную при Зидане? Сейчас я далёк от сборной Франции, но вы никогда не знаете, что случится в будущем. Я концентрируюсь на том, что у меня есть сейчас», — цитирует Бензема L'Equipe.

Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством «Королевский клуб» трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и дважды завоёвывал Суперкубок Испании.

По данным французских СМИ, Зидан может стать следующим главным тренером сборной Франции. На этом посту он сменит нынешнего главного тренера национальной команды Дидье Дешама.