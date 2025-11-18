Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бензема отреагировал на слухи о возможном назначении Зидана в сборную Франции

Бензема отреагировал на слухи о возможном назначении Зидана в сборную Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Известный французский форвард Карим Бензема отреагировал на слухи о возможном назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции.

«У Зизу есть всё, чтобы быть тренером. Он доказал это в «Реале». Моё возвращение в сборную при Зидане? Сейчас я далёк от сборной Франции, но вы никогда не знаете, что случится в будущем. Я концентрируюсь на том, что у меня есть сейчас», — цитирует Бензема L'Equipe.

Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством «Королевский клуб» трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и дважды завоёвывал Суперкубок Испании.

По данным французских СМИ, Зидан может стать следующим главным тренером сборной Франции. На этом посту он сменит нынешнего главного тренера национальной команды Дидье Дешама.

Материалы по теме
Зидан собрал идеального футболиста из качеств разных игроков
Истории
Зидан собрал идеального футболиста из качеств разных игроков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android