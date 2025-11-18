Скидки
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Динамо» рассказали, будут ли сейчас искать нового главного тренера после ухода Карпина

В «Динамо» рассказали, будут ли сейчас искать нового главного тренера после ухода Карпина
Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что бело-голубых до конца календарного года будет тренировать Ролан Гусев, который исполняет обязанности главного тренера команды после ухода Валерия Карпина.

«До конца года команду будет возглавлять Ролан Гусев. Никакие кандидатуры на пост главного тренера сейчас не рассматриваются», — приводит слова Степашина «Интерфакс».

Московское «Динамо» после 15 туров Мир Российской Премьер-Лиги расположилось на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо».

