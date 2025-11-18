Скидки
Экс-игрок «Реала» Хамес Родригес в поисках нового клуба — Романо

Полузащитник Хамес Родригес продолжает поиски нового клуба. Колумбийский футболист, формально числящийся игроком мексиканского «Леона», в любой момент может сменить клубную прописку в качестве свободного агента. Его текущий статус позволяет рассматривать предложения без привязки к трансферному окну. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

Экс-футболист мадридского «Реала» не ведёт переговоров с «Орландо Сити». Это сообщение опровергает ранее появившиеся в медиапространстве слухи о потенциальном переходе игрока в клуб из США.

Будущее 34-летнего атакующего хавбека остаётся неопределённым. Звезда сборной Колумбии, как сообщается, рассчитывает найти нового работодателя в скором времени. Футболист перебрался в состав «Леона» в начале текущего года.

До своего перехода в Мексику, Родригес принадлежал испанскому «Райо Вальекано». В период своего пребывания в составе испанского клуба он практически не выходил на поле в официальных матчах.

