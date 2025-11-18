37-летний Левандовски может продолжить карьеру в «Милане» — Sport.es

«Милан» обозначил 37-летнего нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского в качестве главной трансферной цели. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, план итальянского клуба заключается в том, чтобы в грядущем январе договориться с польским футболистом о его переходе летом 2026 года, когда у него закончится контракт с сине-гранатовыми. Подчёркивается, что спортивный директор «Милана» уже установил контакты с окружением Левандовского.

В нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

