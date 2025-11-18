В «Спартаке» высказались по случаю юбилея Константина Бескова

В «Спартаке» отреагировали на 105-й день рождения легендарного тренера красно-белых Константина Бескова. Наставник руководил московской командой с 1977 по 1988 год.

«105 лет со дня рождения Константина Бескова!

Дважды чемпион СССР и человек, с чьим именем связан знаменитый атакующий футбол «Спартака». Помним и гордимся великим тренером», – сообщает телеграм-канал московского клуба.

«Спартак» под руководством Бескова дважды выигрывал чемпионат СССР, а также доходил до четвертьфиналов в Кубке европейских чемпионов (нынешней Лиги чемпионов) и Кубке УЕФА (нынешней Лиги Европы) в сезонах-1980/1981 и 1983/1984.