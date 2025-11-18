37-летний французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема составил свою команду мечты. Футболист выбрал схему 4-3-3, сообщает AS.

В ворота Бензема поставил голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера. В линию защиты нападающий определил экс-игрока «Барселоны» Дани Алвеса, а также бывших футболистов мадридского «Реала» Серхио Рамоса, Пепе и Марсело. Из полузащитников игрок выделил своего бывшего партнёра по сборной Франции Поля Погба, бразильца Роналдиньо и экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана. Наконец, пятикратный победитель Лиги чемпионов выбрал атакующую линию, завоевавшую 15 «Золотых мячей», с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Роналдо.

В нынешнем сезоне Бензема провёл за клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей. Ранее футболист выступал за «Лион», мадридский «Реал» и сборную Франции.