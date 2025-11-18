Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карим Бензема составил свою команду мечты

Карим Бензема составил свою команду мечты
Аудио-версия:
Комментарии

37-летний французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема составил свою команду мечты. Футболист выбрал схему 4-3-3, сообщает AS.

В ворота Бензема поставил голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера. В линию защиты нападающий определил экс-игрока «Барселоны» Дани Алвеса, а также бывших футболистов мадридского «Реала» Серхио Рамоса, Пепе и Марсело. Из полузащитников игрок выделил своего бывшего партнёра по сборной Франции Поля Погба, бразильца Роналдиньо и экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана. Наконец, пятикратный победитель Лиги чемпионов выбрал атакующую линию, завоевавшую 15 «Золотых мячей», с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Роналдо.

В нынешнем сезоне Бензема провёл за клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей. Ранее футболист выступал за «Лион», мадридский «Реал» и сборную Франции.

Материалы по теме
37-летний Карим Бензема ответил, готов ли он вернуться в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android