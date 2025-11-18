Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист ЦСКА Круговой: надеюсь, Обляков восстановится к дерби со «Спартаком»

Футболист ЦСКА Круговой: надеюсь, Обляков восстановится к дерби со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Данил Круговой выразил надежду, что полузащитник армейцев Иван Обляков сможет принять участие в центральном матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16:45 мск. Ранее стало известно, что Обляков пропустил открытую тренировку армейцев в преддверии встречи с красно-белыми.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь, что у Облякова всё нормально, восстановится к дерби», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам первого круга Мир РПЛ армейцы набрали 33 очка и занимают второе место в турнирной таблице. У лидирующего «Краснодара» также 33 набранных очка, «быки» опережают ЦСКА по дополнительным показателям. «Спартак» — шестой (25).

Материалы по теме
«По всем скилам он подходил «Спартаку». Константин Генич — о Деяне Станковиче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android