Футболист ЦСКА Круговой: надеюсь, Обляков восстановится к дерби со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Данил Круговой выразил надежду, что полузащитник армейцев Иван Обляков сможет принять участие в центральном матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 16:45 мск. Ранее стало известно, что Обляков пропустил открытую тренировку армейцев в преддверии встречи с красно-белыми.

«Надеюсь, что у Облякова всё нормально, восстановится к дерби», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам первого круга Мир РПЛ армейцы набрали 33 очка и занимают второе место в турнирной таблице. У лидирующего «Краснодара» также 33 набранных очка, «быки» опережают ЦСКА по дополнительным показателям. «Спартак» — шестой (25).