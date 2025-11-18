37-летний французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема высказался о перспективах начать тренерскую карьеру.

«Не знаю. У меня есть друзья, которые уже занимаются тренерской работой, и они часто говорят мне об этом, но это сложный выбор. Быть футболистом или тренером — это разные вещи, но давление одинаковое», — приводит слова Бензема Footmercato.

В нынешнем сезоне Бензема провёл за клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей. Контракт игрока с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее футболист выступал за «Лион», мадридский «Реал» и сборную Франции.