Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мясной отдел, конечно». Быстров предсказал победу «Спартака» над ЦСКА

«Мясной отдел, конечно». Быстров предсказал победу «Спартака» над ЦСКА
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров предсказал итоговый счёт центрального матча 16-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». По мнению Быстрова, победу в этой встрече одержат красно-белые.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— 3:2.

— В чью пользу?
— Ну, мясной отдел, конечно, что? — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).

Материалы по теме
«Может, воскресить Хиддинка». Владимир Быстров — о новом тренере «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android