«Мясной отдел, конечно». Быстров предсказал победу «Спартака» над ЦСКА
Поделиться
Бывший российский футболист Владимир Быстров предсказал итоговый счёт центрального матча 16-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». По мнению Быстрова, победу в этой встрече одержат красно-белые.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— 3:2.
— В чью пользу?
— Ну, мясной отдел, конечно, что? — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».
По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).
Комментарии
- 18 ноября 2025
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:48
-
17:44
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:25
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:11
-
17:10
-
17:09
-
17:07
-
17:04
-
17:04
-
17:02
-
16:50
-
16:46
-
16:40
-
16:36
-
16:30
-
16:25
-
16:13
-
16:11
-
16:11
-
16:02
-
16:00
-
15:41
-
15:39
-
15:24
-
15:10
-
15:05