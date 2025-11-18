«Мясной отдел, конечно». Быстров предсказал победу «Спартака» над ЦСКА

Бывший российский футболист Владимир Быстров предсказал итоговый счёт центрального матча 16-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». По мнению Быстрова, победу в этой встрече одержат красно-белые.

— 3:2.

— В чью пользу?

— Ну, мясной отдел, конечно, что? — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» — шестой (25). Лидирует в чемпионате России «Краснодар». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).