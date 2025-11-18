Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кисляк и Ивлев вошли в топ-10 опорников до 21 года по передачам под прессингом — CIES

Кисляк и Ивлев вошли в топ-10 опорников до 21 года по передачам под прессингом — CIES
Комментарии

Футболист ЦСКА Матвей Кисляк и игрок «Пари НН» Андрей Ивлев вошли в топ-10 опорных полузащитников до 21 года по числу опасных передач под высоким прессингом по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Согласно данным источника, 18-летний Ивлев расположился на восьмой строчке. Он в среднем выполняет 1,44 опасной передачи на 90 минут. 20-летний Кисляк занимает девятое место. Футболист красно-синих делает 1,41 передачи. Возглавил список 19-летний полузащитник «АЗ Алкмар» Кес Смит с показателем 2,20 опасной передачи на 90 минут.

После 15 туров Мир РПЛ ЦСКА с 33 очками занимает второе место, а «Пари НН» (8) — 16-е.

Материалы по теме
Тренер ЦСКА Челестини: Обляков и Кисляк идеально меня понимают

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android