Беларусь — Греция. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Вице-президент «Барселоны» отвергла идею переименования «Камп Ноу» в честь Лионеля Месси

Комментарии

Вице-президент «Барселоны» Елена Форт отвергла идею переименования домашнего стадиона команды «Камп Ноу» в честь 38-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Есть много других способов, и даже более эффективных, чтобы увековечить память о нём», — приводит слова Форт Cadena SER.

Ранее в испанской прессе появилась идея переименования обновлённого стадиона «Камп Ноу» в честь Лионеля Месси.

Футболист находился в системе каталонского клуба с 2000 по 2021 год. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» с 672 голами в 778 матчах. Выступая за сине-гранатовых, Месси семь раз выиграл «Золотой мяч».

Месси забил 29 голов и отдал 17 передач в 26 матчах с момента своего 38-летия
