Тренер «Монако» — о Погба: он ещё много даст клубу, если позволит его физическое состояние

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли высказался о 32-летнем полузащитнике своей команды Поле Погба.

«Он усердно тренируется. Ностальгия вполне логична, ведь он легенда французского футбола. Думаю, он ещё много даст клубу, если позволит его физическое состояние. Погба не растерял своих футбольных способностей, но ему также нужен стимул, чтобы демонстрировать эти качества. Если мы всё правильно организуем, а Поль сделает всё возможное, то мы сможем увидеть его снова на очень хорошем уровне», — приводит слова Поконьоли RMC Sport.

Игрок получил ушиб лодыжки во время единоборства на тренировке 30 октября, а до этого восстанавливался от растяжения мышцы правого бедра. Футболист ещё не провёл ни одного матча за «Монако». Последний раз он выходил на поле более двух лет назад — в сентябре 2023-го — и сыграл 28 минут за «Ювентус» во встрече с «Эмполи».

