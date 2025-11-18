«Манчестер Сити» может перехватить трансферную цель «Барселоны» — Sky Sport Germany

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впечатлён игрой левого вингера «Кёльна» Саида Эль-Мала. Скауты «горожан» посещали недавние матчи с участием 19-летнего футболиста. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, немецкий клуб оценивает Эль-Мала в € 40 млн. При этом интерес к игроку также проявляют дортмундская «Боруссия» и «Бавария».

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» рассматривает возможность подписания игрока по окончании текущего сезона.

В нынешнем сезоне Бундеслиги игрок принял участие в 10 встречах. За это время на его счету четыре забитых гола и одна результативная передача. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Саида Эль-Мала составляет € 18 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: