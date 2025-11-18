Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» может перехватить трансферную цель «Барселоны» — Sky Sport Germany

«Манчестер Сити» может перехватить трансферную цель «Барселоны» — Sky Sport Germany
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впечатлён игрой левого вингера «Кёльна» Саида Эль-Мала. Скауты «горожан» посещали недавние матчи с участием 19-летнего футболиста. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, немецкий клуб оценивает Эль-Мала в € 40 млн. При этом интерес к игроку также проявляют дортмундская «Боруссия» и «Бавария».

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» рассматривает возможность подписания игрока по окончании текущего сезона.

В нынешнем сезоне Бундеслиги игрок принял участие в 10 встречах. За это время на его счету четыре забитых гола и одна результативная передача. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Саида Эль-Мала составляет € 18 млн.

Материалы по теме
«Барселона» проявляет интерес к 19-летнему вингеру «Кёльна»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android