Главный тренер «Монако» высказался о сроках восстановления Поля Погба

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли высказался о сроках восстановления 32-летнего полузащитника своей команды Поля Погба.

«Надеюсь на его скорое возвращение, но в прошлый раз, когда я так сказал… поэтому стараюсь не забегать вперёд. Всё произойдёт тогда, когда должно произойти», — приводит слова Поконьоли L'Équipe.

Игрок получил ушиб лодыжки во время единоборства на тренировке 30 октября, а до этого восстанавливался от растяжения мышцы правого бедра. Футболист ещё не провёл ни одного матча за «Монако». Последний раз он выходил на поле более двух лет назад — в сентябре 2023-го — и сыграл 28 минут за «Ювентус» во встрече с «Эмполи».

В субботу 22 ноября «Монако» предстоит встретиться с «Ренном» в рамках 13-го тура французской Лиги 1.