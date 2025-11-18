Генич оценил вероятность утверждения Романова в должности главного тренера «Спартака»

Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил вероятность утверждения Вадима Романова в должности главного тренера «Спартака». Сейчас российский специалист исполняет обязанности главного тренера красно-белых.

«Я не хочу попасть в тренерский штаб Вадима Романова в «Спартаке», потому что у меня нет ни лицензии, ни желания. Он тренирует не так давно — 10 лет. В «Спартаке» он — свой с головы до пят. Сам воспитанник «Спартака», тренировал молодёжный «Спартак». Многие футболисты основного состава прошли через его руки — Зорин, Мелёшин, Игнатов и другие. Сам Романов в футбольной школе был нападающим, бомбардиром, но в карьере футбольной играл защитника.

Для него сейчас чрезвычайно важно выстроить отношения с иностранцами. Мы общались с ним недавно на дне рождения моей супруги, он приезжал со своей женой, но о футболе мы не говорили. Мы с ним шутили, что впереди три недели, которые, возможно, поменяют жизнь. Утвердят ли его главным тренером? Вероятность — 0,001%», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».