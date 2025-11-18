Экс-тренер сборной Франции скептически высказался о шансах Райана Шерки попасть на ЧМ-2026

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек скептически высказался о шансах 22-летнего атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Райана Шерки попасть в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

«Магнес Аклиуш, Майкл Олисе и Кристофер Нкунку — его прямые конкуренты… у него нет шансов. Всё зависит от того, как он будет проявлять себя в «Манчестер Сити» и как хорошо будет действовать команда. Сыграет ли он несколько матчей или выйдет в конце некоторых из них на последние 15 минут», — приводит слова Доменека L'Équipe.

Сборная Франции заняла первое место в группе D европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, набрав 16 очков. Шерки принял участие в двух матчах отборочного турнира и не отметился голевыми действиями.