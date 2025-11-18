Скидки
22:45 Мск
Мамаев: не знаю, кто думает, что Карпин больше не возглавит большой клуб

Бывший полузащитник «Ростова» Павел Мамаев высказался о решении Валерия Карпина покинуть должность главного тренера московского «Динамо». 17 ноября бело-голубые проинформировали, что 56-летний специалист завершил работу в клубе по собственному желанию. Он тренировал команду с минувшего лета.

«Думаю, он принял это решение не сгоряча, а заранее всё обдумал. Валерий Георгиевич — взрослый мужчина и опытный тренер. Сложно сказать, почему у него не получилось в «Динамо». Нужно находиться внутри команды, чтобы это знать, а всё остальное — домыслы.

Я поддерживаю Валерия Георгиевича в любом решении. Уверен, он сделал тот шаг, который считает правильным для себя и своей семьи. Не знаю, кто думает, что Карпин больше не возглавит большой клуб. Здесь вопрос только в том, захочет ли он этого сам. Сейчас он является тренером национальной команды, а разговоры о будущем ему неинтересны», — приводит слова Мамаева Sport24.

Карпин ушёл из «Динамо» из принципа. А что запомнится, кроме провального результата?
Карпин ушёл из «Динамо» из принципа. А что запомнится, кроме провального результата?

Как сборная России играет при Карпине:

