«Он всё равно не может себя проявить». Владимир Быстров — об Александре Соболеве

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве. В этом сезоне форвард сине-бело-голубых провёл 19 матчей на клубном уровне, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

— Ему доверия Семак даёт от и до. Даже при том, что он не может проявить себя на футбольном поле. Ну что делать? Ему надо либо реанимироваться как-то, но как это сделать? Просто на моём опыте, да, я вспоминаю, — так же как Бухаров. Он пришёл, попал под тигра просто. Ну, Керж. Он взялся за голову и не захотел своё место отдавать. Вцепился в него. Как бы там Бухар ни выходил и ни забивал, психологически ему тяжело было.

— Но сейчас такого Кержакова в «Зените» нет.

— Да. Несмотря на это, он всё равно не может себя проявить. Ни в Кубке, ни в чемпионате, — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».