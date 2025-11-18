Скидки
Клуб из АПЛ может арендовать нападающего «Реала» зимой — Daily Mail

«Брайтон» и другие клубы английской Премьер-лиги могут включиться в борьбу за форварда мадридского «Реала» Гонсало Гарсию при условии, что «сливочные» примут решение отпустить футболиста в аренду грядущей зимой. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, минувшим летом интерес к 21-летнему нападающему проявляли английские «Лидс» и «Сандерленд». Футболист может рассмотреть вариант с арендой, чтобы получать больше игрового времени.

В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

