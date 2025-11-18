Криштиану Роналду встретится с Дональдом Трампом — The Sun

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду и президент США Дональд Трамп проведут встречу в Белом доме сегодня, 18 ноября, сообщает The Sun.

Ранее Роналду проявлял интерес к встрече с 47-м президентом. Нападающий не посещал США с 2017 года из-за обвинений гражданки этой страны Кэтрин Майорги в изнасиловании в 2009 году. Однако в 2019-м местная прокуратура признала обвинения в адрес футболиста необоснованными, а в 2023-м футболист был оправдан после повторного иска.

16 ноября Роналду из-за дисквалификации не сыграл за сборную Португалии в матче квалификации ЧМ-2026 с Арменией, в котором его команда победила со счётом 9:1. Благодаря этой победе Португалия вышла на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Команда заняла первое место в группе F с 13 очками.