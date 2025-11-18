Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду встретится с Дональдом Трампом — The Sun

Криштиану Роналду встретится с Дональдом Трампом — The Sun
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду и президент США Дональд Трамп проведут встречу в Белом доме сегодня, 18 ноября, сообщает The Sun.

Ранее Роналду проявлял интерес к встрече с 47-м президентом. Нападающий не посещал США с 2017 года из-за обвинений гражданки этой страны Кэтрин Майорги в изнасиловании в 2009 году. Однако в 2019-м местная прокуратура признала обвинения в адрес футболиста необоснованными, а в 2023-м футболист был оправдан после повторного иска.

16 ноября Роналду из-за дисквалификации не сыграл за сборную Португалии в матче квалификации ЧМ-2026 с Арменией, в котором его команда победила со счётом 9:1. Благодаря этой победе Португалия вышла на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Команда заняла первое место в группе F с 13 очками.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7'     1:1 Сперцян – 18'     2:1 Рамуш – 28'     3:1 Невеш – 30'     4:1 Невеш – 41'     5:1 Фернандеш – 45+3'     6:1 Фернандеш – 52'     7:1 Фернандеш – 72'     8:1 Невеш – 81'     9:1 Консейсау – 90+2'    
Материалы по теме
Роналду отреагировал на выход Португалии на чемпионат мира 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android