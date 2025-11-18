Скидки
Владимир Быстров — о «Спартаке»: к чему пришли? Ручки опять подняли

Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о выступлениях «Спартака» в нынешнем сезоне Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Ранее в ноябре команду покинул Деян Станкович, занимавший должность главного тренера с лета 2024 года.

«Спартак» — это выжатый лимон. Уже даже дисквалификации никакие не помогают. Я про тренера. Команда хорошая, с ней можно бороться за чемпионство как минимум. Много игроков хороших, но что они делают на футбольном поле — непонятно.

Одни и те же ошибки каждую игру. Станкович не сделал ставку на футболистов, которым доверяет. То одного дёрнул, то другого — это ненормально. К чему пришли? Ручки опять подняли — вот к чему», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

