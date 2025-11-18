Антони рассказал о несостоявшемся переходе в «Баварию»

Нападающий «Бетиса» Антони рассказал о несостоявшемся переходе в мюнхенскую «Баварию» в 2025 году.

«Трансферное окно закрывалось на следующий день. Это был фактически последний день наших переговоров с «Бетисом», и именно тогда нам позвонили из «Баварии. Скажу вам на все сто. Это действительно заставило меня долго колебаться. Речь идёт о таком гиганте, как «Бавария», и тренер Компани, обладающий впечатляющим опытом, позвонил мне лично. Мы поговорили, он был невероятно вежлив, сказал, что всегда был большим поклонником моей игры, и это было около 23:00. Но я обо всём договорился с «Бетисом», я дал им слово. Всё было решено, я не мог так поступить ни с собой, ни с клубом. Решение также было во многом семейным. Это место, где я действительно счастлив, где я чувствую поддержку всех, кто меня принял», — приводит слова Антони Globo.

В нынешнем сезоне футболист провёл 11 матчей за «Бетис» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.