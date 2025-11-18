Сборная России U21 разгромила Кыргызстан со счётом 8:0 и выиграла международный турнир

Молодёжная сборная России среди футболистов не старше 21 года со счётом 8:0 разгромила сборную Кыргызстана U23 и выиграла Кубок Манаса. Заключительный матч соревнования проходил на стадионе «Курманбек» в Манасе.

В составе российской национальной команды забитыми мячами отметились Ульви Бабаев, Даниил Моторин, Илья Кирш, Кирилл Столбов, Казбек Мукаилов и Денис Кучугура. Соперник дважды забил гол в свои ворота.

Эта победа позволила молодёжной сборной России набрать девять очков из девяти и взять Кубок Манаса. Ранее российская национальная команда со счётом 2:0 победила Иран и Бахрейн. Разность мячей подопечных Ивана Шабарова на турнире — 12:0.

