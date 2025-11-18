Нападающий «Ман Юнайтед» Шешко выбыл из-за травмы до декабря — ESPN
Поделиться
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко не сыграет за «красных дьяволов» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» из-за травмы. Встреча пройдёт 24 ноября. Словенец также рискует пропустить игру с «Кристал Пэлас». Об этом сообщает ESPN.
Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По информации издания, в лучшем случае форвард сможет выйти на поле в декабре. Футболист получил повреждение колена во встрече с «Тоттенхэмом» (2:2). Ранее игрок пропустил матчи сборной Словении в рамках европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года.
В нынешнем сезоне Шешко сыграл 12 встреч за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 ноября 2025
-
19:30
-
19:28
-
19:14
-
19:00
-
18:55
-
18:52
-
18:43
-
18:33
-
18:29
-
18:28
-
18:12
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:48
-
17:44
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:25
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:11
-
17:10
-
17:09
-
17:07
-
17:04
-
17:04
-
17:02
-
16:50
-
16:46
-
16:40
-
16:36