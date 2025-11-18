Скидки
22:45 Мск
Футбол Новости

Нападающий «Ман Юнайтед» Шешко выбыл из-за травмы до декабря — ESPN

Нападающий «Ман Юнайтед» Шешко выбыл из-за травмы до декабря — ESPN
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко не сыграет за «красных дьяволов» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» из-за травмы. Встреча пройдёт 24 ноября. Словенец также рискует пропустить игру с «Кристал Пэлас». Об этом сообщает ESPN.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации издания, в лучшем случае форвард сможет выйти на поле в декабре. Футболист получил повреждение колена во встрече с «Тоттенхэмом» (2:2). Ранее игрок пропустил матчи сборной Словении в рамках европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года.

В нынешнем сезоне Шешко сыграл 12 встреч за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

