Беларусь — Греция. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Быстров: у Козлова есть все предпосылки, чтобы заменить Сперцяна в случае его ухода

Быстров: у Козлова есть все предпосылки, чтобы заменить Сперцяна в случае его ухода
Аудио-версия:
Бывший футболист «Краснодара» Владимир Быстров считает, что полузащитник Данила Козлов обладает качествами, чтобы заменить хавбека Эдуарда Сперцяна в случае его ухода из стана «быков».

«У Данилы Козлова есть все предпосылки, чтобы заменить Сперцяна в случае его ухода из «Краснодара». Когда Эдуарда нет на поле, Козлов чувствует себя лидером. Если убрать Сперцяна из состава, мы не увидим глобальной потери. У «Краснодара» игра поставлена. Кто будет играть левее, а кто правее — Козлов или Перрен, они сами разберутся», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

В нынешнем сезоне Козлов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Сперцян сыграл 21 встречу, где забил семь голов и сделал 11 ассистов.

Владимир Быстров — о «Спартаке»: к чему пришли? Ручки опять подняли

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
