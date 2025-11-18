Дзофф — о сборной Италии: мы способны обыгрывать соперников в плей-офф

Бывший вратарь сборной Италии Дино Дзофф высказался о проблемах национальной команды, а также о перспективах попадания на ЧМ-2026 после поражения в матче 10-го тура европейской квалификации от Норвегии со счётом 1:4.

«Норвегия провела выдающийся второй тайм и заслужила победу. Италия продержалась всего один тайм. В этом проблема нашей лиги, мы играем слишком мало, темп медленный, а судьи свистят буквально за всё, включая беспричинные падения. Я верю. Мы способны обыгрывать соперников в плей-офф и, как правило, прибавляем в трудные моменты. Однако важно подойти к марту в наилучшей форме, как физической, так и психологической», — приводит слова Дзоффа Football Italia.

Норвегия заняла первое место в группе I и вышла в финальную часть чемпионата мира — 2026. Итальянская команда примет участие в стыковых матчах за попадание на турнир.