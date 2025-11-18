Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзофф — о сборной Италии: мы способны обыгрывать соперников в плей-офф

Дзофф — о сборной Италии: мы способны обыгрывать соперников в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь сборной Италии Дино Дзофф высказался о проблемах национальной команды, а также о перспективах попадания на ЧМ-2026 после поражения в матче 10-го тура европейской квалификации от Норвегии со счётом 1:4.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11'     1:1 Нуса – 63'     1:2 Холанд – 78'     1:3 Холанд – 79'     1:4 Странн Ларсен – 90+3'    

«Норвегия провела выдающийся второй тайм и заслужила победу. Италия продержалась всего один тайм. В этом проблема нашей лиги, мы играем слишком мало, темп медленный, а судьи свистят буквально за всё, включая беспричинные падения. Я верю. Мы способны обыгрывать соперников в плей-офф и, как правило, прибавляем в трудные моменты. Однако важно подойти к марту в наилучшей форме, как физической, так и психологической», — приводит слова Дзоффа Football Italia.

Норвегия заняла первое место в группе I и вышла в финальную часть чемпионата мира — 2026. Итальянская команда примет участие в стыковых матчах за попадание на турнир.

Материалы по теме
Италия разгромно проиграла Норвегии в отборе на ЧМ-2026, Холанд оформил дубль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android