Минтранс готовится к открытию аэропортов, закрытых с 2022 года

Министерство транспорта Российской Федерации готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с 2022 года с целью обеспечения безопасности.

«Мы готовы, готовимся к этим вещам. То есть, если такие решения будут приниматься органами, которые отвечают за безопасность, то мы достаточно оперативно решаем. Нам бы хотелось», — приводит ТАСС слова главы Минтранса Андрея Никитина.

На текущий момент временно ограничена работа ряда аэропортов южной и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. После ограничений были возобновлены рейсы в аэропорт Элисты, в Геленджик и Краснодар.

Отметим, в указанных городах числится большое количество спортивных команд, например, футбольные «Ростов», «Факел» из Воронежа, «Динамо-Брянск», «Авангард» из Курска, «Металлург» из Липецка и другие.

