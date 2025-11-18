Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Минтранс готовится к открытию аэропортов, закрытых с 2022 года

Минтранс готовится к открытию аэропортов, закрытых с 2022 года
Аудио-версия:
Комментарии

Министерство транспорта Российской Федерации готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с 2022 года с целью обеспечения безопасности.

«Мы готовы, готовимся к этим вещам. То есть, если такие решения будут приниматься органами, которые отвечают за безопасность, то мы достаточно оперативно решаем. Нам бы хотелось», — приводит ТАСС слова главы Минтранса Андрея Никитина.

На текущий момент временно ограничена работа ряда аэропортов южной и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. После ограничений были возобновлены рейсы в аэропорт Элисты, в Геленджик и Краснодар.

Отметим, в указанных городах числится большое количество спортивных команд, например, футбольные «Ростов», «Факел» из Воронежа, «Динамо-Брянск», «Авангард» из Курска, «Металлург» из Липецка и другие.

Материалы по теме
Кисляк и Ивлев вошли в топ-10 опорников до 21 года по передачам под прессингом — CIES

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android