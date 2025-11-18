Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

США упростит визовые процедуры для болельщиков на ЧМ-2026

США упростит визовые процедуры для болельщиков на ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Правительство США согласилось на ускоренную процедуру подачи заявлений на визы для болельщиков, желающих посетить матчи своих сборных, на чемпионате мира 2026 года, сообщает The Sun.

На пресс-конференции в Белом доме президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио подтвердили соглашение с ФИФА о предоставлении болельщикам, имеющим билеты, ускоренного обслуживания.

Чиновники Цюриха приветствовали систему приоритетного назначения собеседований, теперь известную как FIFA Pass, хотя эта система обеспечивает лишь быстрое собеседование и не даёт гарантий, что визы будут одобрены.

«Соединённые Штаты предлагают приоритетные встречи, чтобы болельщики чемпионата мира по футболу ФИФА могли пройти собеседования на получение визы и доказать, что они имеют право на участие. Билет не является визой и не гарантирует въезд в США. Это гарантирует вам ускоренную запись на приём. Вы всё равно пройдёте ту же проверку, что и все остальные. Единственное отличие в том, что мы поднимаем вас в очереди», — приводит слова Рубио The Sun.

Чемпионат мира по футболу пройдёт летом будущего года на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Материалы по теме
Криштиану Роналду встретится с Дональдом Трампом — The Sun
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android