Вингер «Барселоны» Рафинья приступил к тренировкам после травмы

28-летний вингер «Барселоны» Рафинья вернулся к тренировкам после травмы. Об сообщает официальный аккаунт сине-гранатовых в соцсети X.

Напомним, в конце сентября бразильский крайний нападающий получил повреждение во время встречи 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (3:1), после чего случился рецидив во время тренировки.

Ближайший матч каталонской команды пройдёт 22 ноября. «Барселона» встретится «Атлетиком» из Бильбао на реконструированном «Спотифай Камп Ноу». Игру смогут посетить 45 тысяч болельщиков.

В нынешнем сезоне игрок провёл семь встреч за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи.