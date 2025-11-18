Скидки
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Вингер «Барселоны» Рафинья приступил к тренировкам после травмы

Вингер «Барселоны» Рафинья приступил к тренировкам после травмы
28-летний вингер «Барселоны» Рафинья вернулся к тренировкам после травмы. Об сообщает официальный аккаунт сине-гранатовых в соцсети X.

Напомним, в конце сентября бразильский крайний нападающий получил повреждение во время встречи 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (3:1), после чего случился рецидив во время тренировки.

Ближайший матч каталонской команды пройдёт 22 ноября. «Барселона» встретится «Атлетиком» из Бильбао на реконструированном «Спотифай Камп Ноу». Игру смогут посетить 45 тысяч болельщиков.

В нынешнем сезоне игрок провёл семь встреч за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи.

