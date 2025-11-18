Гюрлюк — о разнице РПЛ и турецкой лиги: в России порой нужно буквально драться на поле

Турецкий нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк ответил на вопрос о разнице между Мир Российской Премьер-Лигой и Суперлигой.

«В целом турецкий чемпионат и РПЛ очень похожи. Но российский футбол более тяжёлый. В России порой нужно буквально драться и бороться на поле. В Турции всё немного по-другому: там больше техники и больше качественных игроков», — приводит слова Гюрлюка Legalbet.

Нападающий перешёл в «Оренбург» из турецкого «Алтынорду» летом 2023 года. В нынешнем сезоне Гюрлюк принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

Материалы по теме Эмирджан Гюрлюк сравнил жизнь в России и Турции

Самые титулованные футбольные клубы России: