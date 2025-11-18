Уваров — об уходе Карпина из «Динамо»: он поступил по-джентльменски

Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров поделился мнением о решении Валерия Карпина покинуть должность главного тренера московского «Динамо». 17 ноября бело-голубые проинформировали, что 56-летний специалист завершил работу в клубе по собственному желанию. Он тренировал команду с минувшего лета.

«Я думаю, что Карпин поступил по-джентльменски — как большой игрок и как большой тренер. Считаю, что он поступил правильно. Наверное, у руководства кончилось терпение смотреть на это. Не считаю, что уход Карпина — новость. Всё шло к этому. Команда не может продолжать так играть. К этому всё шло. Будем надеяться, что Гусев сделает что-то с этой командной», — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

