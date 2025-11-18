Быстров выразил недовольство тем, как в сборной России преподносят товарищеские игры

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров считает, что тренерский штаб национальной команды должен преподносить товарищеские матчи как финал чемпионата мира.

«Если у нас нет отборочного цикла, для нас каждый товарищеский матч должен быть как финал чемпионата мира. И тренерским штабом он должен так преподноситься, а не как сейчас преподносится: ай, да ладно, ничего страшного, всё ещё впереди. А когда впереди мы обосрёмся, что нам будут говорить? Мы просто теряем время. С таким отношением ничего хорошего не будет», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

В ноябре команда Валерия Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) и уступила Чили (0:2).

