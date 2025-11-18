Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Уваров считает, что «Динамо» нужно усиление

Александр Уваров считает, что «Динамо» нужно усиление
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров высказался по поводу усиления, которое необходимо московскому «Динамо».

— Мне кажется, что «Динамо» нужно усиление. Прежде всего центральные защитники. Да, я и крайними защитниками недоволен. Но самый балаган у «Динамо» в центре. И ведь главное опорные полузащитники хорошие. Глебов был, но где они все? В «Ростове» они играли. Наверное, это игроки не для больших команд. Не знаю, как ещё это объяснить.

— Что делать с игроками, которые приходили при Карпине?
— Сейчас ты их уберёшь. Факт, что на эти позиции надо усилиться. Всё в их руках. Если они хотят играть в московском «Динамо», то они должны подумать. Если нет, то пусть идут в другие команды, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Уваров: с такой защитой «Динамо» не останется в РПЛ — каждую игру «привозят»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android