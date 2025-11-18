Александр Уваров считает, что «Динамо» нужно усиление

Бывший вратарь сборной СССР Александр Уваров высказался по поводу усиления, которое необходимо московскому «Динамо».

— Мне кажется, что «Динамо» нужно усиление. Прежде всего центральные защитники. Да, я и крайними защитниками недоволен. Но самый балаган у «Динамо» в центре. И ведь главное опорные полузащитники хорошие. Глебов был, но где они все? В «Ростове» они играли. Наверное, это игроки не для больших команд. Не знаю, как ещё это объяснить.

— Что делать с игроками, которые приходили при Карпине?

— Сейчас ты их уберёшь. Факт, что на эти позиции надо усилиться. Всё в их руках. Если они хотят играть в московском «Динамо», то они должны подумать. Если нет, то пусть идут в другие команды, — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.