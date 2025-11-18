«Акрон» представил новую форму совместно с Дианой Шнайдер

«Акрон» в коллаборации с First&Red, а также с амбассадором бренда теннисисткой, 21-й ракеткой мира Дианой Шнайдер представил дополнительный комплект формы, в котором тольяттинская команда сыграет с «Сочи» на «Солидарность Самара Арена» в матче 16-го тура Мир РПЛ (21 ноября). Об этом информирует пресс-служба «Акрона».

Фото: ФК «Акрон»

Фото: ФК «Акрон»

Фото: ФК «Акрон»

Капсульная коллекция джерси и мерча вдохновлена пересечением футбольной и теннисных школ Самарской области. В элементах формы выражены стиль и реальные линии разметки полей, кортов и города, который объединяет всех спортсменов.

Также в коллекцию вошли бандана, сумка, теннисный мяч и шарф. Широкая линия на этих аксессуарах — футбольная, тонкая — теннисная: они меняют свой наклон и расположение в пространстве, но всегда имеют точку соприкосновения.

Диана Шнайдер станет гостьей встречи «Акрона» с «Сочи». Перед этой игрой теннисистка примет участие в автограф-сессии. Матч начнётся в 19:30 мск.

