«Акрон» представил новую форму совместно с Дианой Шнайдер

«Акрон» представил новую форму совместно с Дианой Шнайдер
Комментарии

«Акрон» в коллаборации с First&Red, а также с амбассадором бренда теннисисткой, 21-й ракеткой мира Дианой Шнайдер представил дополнительный комплект формы, в котором тольяттинская команда сыграет с «Сочи» на «Солидарность Самара Арена» в матче 16-го тура Мир РПЛ (21 ноября). Об этом информирует пресс-служба «Акрона».

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Сочи
Сочи
Фото: ФК «Акрон»

Фото: ФК «Акрон»

Фото: ФК «Акрон»

Капсульная коллекция джерси и мерча вдохновлена пересечением футбольной и теннисных школ Самарской области. В элементах формы выражены стиль и реальные линии разметки полей, кортов и города, который объединяет всех спортсменов.

Также в коллекцию вошли бандана, сумка, теннисный мяч и шарф. Широкая линия на этих аксессуарах — футбольная, тонкая — теннисная: они меняют свой наклон и расположение в пространстве, но всегда имеют точку соприкосновения.

Диана Шнайдер станет гостьей встречи «Акрона» с «Сочи». Перед этой игрой теннисистка примет участие в автограф-сессии. Матч начнётся в 19:30 мск.

Диана Шнайдер проведёт автограф-сессию перед матчем «Акрон» — «Сочи»

