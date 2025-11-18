«Мы возвращаемся домой». В «Барселоне» высказались по поводу первого матча на «Камп Ноу»

В «Барселоне» высказались по поводу возвращения на «Камп Ноу» в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао, который состоится в субботу, 22 ноября.

«Этот момент наконец настал. Мы возвращаемся домой. Момент вернуться на «Камп Ноу» (Spotify). Все жаждали этого, отчаянно желая вновь ощутить тот игровой лик, который царил на стадионе. Это непередаваемое ощущение от входа на историческую арену «Барсы» вернётся как для болельщиков, так и для игроков в эту субботу, 22 ноября, в матче с «Атлетиком». А для восьми футболистов основного состава это будет первый раз. То же самое касается и Ханси Флика», — говорится на официальном сайте клуба.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании после 12 туров. В активе каталонцев 28 очков в 12 встречах. Сине-гранатовые отстают от лидирующего мадридского «Реала» на три очка.