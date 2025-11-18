Гусев: мои слова футболистам? «Динамо» не имеет права находиться там, где сейчас

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал о текущем состоянии команды. После 15 туров Мир РПЛ бело-голубые занимают 10-е место. В понедельник, 17 ноября, клуб объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды по собственному желанию.

«Я не новая персона, поэтому они меня все знают хорошо. Вышли сегодня с хорошим настроением, поработали и готовимся к игре. Наверное, главные слова, которые я им сказал, что московское «Динамо» не имеет права находиться там, где мы находимся сейчас. Задача простая — побеждать в каждом матче и двигаться наверх.

Понятно, будем перестраиваться, чуть-чуть меняться. Однако мы понимаем, что за такой короткий срок глобально что-то перестроить будет сложно, но во всяком случае и схему игры, и чуть-чуть требования. Но, опять же, это не мои требования, это требования современного футбола, поэтому я думаю, что для ребят это не будет в новинку или в диковинку. Они всё это знают. Тем более мы уже работали вместе, поэтому всё зависит от нас», — сказал Гусев в видео в телеграм-канале «Динамо».

