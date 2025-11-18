В «Манчестер Сити» с юмором отреагировали на выступление Холанда в нынешнем сезоне

В «Манчестер Сити» отреагировали на выступление нападающего команды Эрлинга Холанда в нынешнем сезоне. Форвард забид 35 голов за «горожан» и сборную Норвегии в 23 матчах во всех турнирах. Национальная команда футболиста также вышла на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Это произошло после встречи 6-го тура отборочного турнира к первенству планеты с Италией (4:1). Холанд в этой встрече оформил дубль.

«Если вам когда-нибудь станет грустно, просто помните, что миру 4,543 млрд лет, а вы каким-то образом умудрились существовать в одно время с Эрлингом Холандом.

Не стоит расставаться», – сообщает аккаунт «Манчестер Сити» в соцсети X.