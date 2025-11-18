Скидки
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
22:45 Мск
В «Манчестер Сити» с юмором отреагировали на выступление Холанда в нынешнем сезоне

Комментарии

В «Манчестер Сити» отреагировали на выступление нападающего команды Эрлинга Холанда в нынешнем сезоне. Форвард забид 35 голов за «горожан» и сборную Норвегии в 23 матчах во всех турнирах. Национальная команда футболиста также вышла на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Это произошло после встречи 6-го тура отборочного турнира к первенству планеты с Италией (4:1). Холанд в этой встрече оформил дубль.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11'     1:1 Нуса – 63'     1:2 Холанд – 78'     1:3 Холанд – 79'     1:4 Странн Ларсен – 90+3'    

«Если вам когда-нибудь станет грустно, просто помните, что миру 4,543 млрд лет, а вы каким-то образом умудрились существовать в одно время с Эрлингом Холандом.

Не стоит расставаться», – сообщает аккаунт «Манчестер Сити» в соцсети X.

