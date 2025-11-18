Болгария — Грузия: онлайн-трансляция матча 6-го тура отбора к ЧМ-2026 начнётся в 22:45

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Болгарии и Грузии. Игра пройдёт на стадионе «Василь Левски» в Софии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти туров сборная Болгарии не набрала ни одного очка и занимает четвёртое место в группе Е. Грузинская национальная команда заработала три очка и располагается на третьей строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

