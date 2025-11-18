Нападающий дортмундской «Боруссии» оштрафован за хранение оружия — Bild
Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми был оштрафован на € 450 тыс. после того, как прокуратура подтвердила, что он незаконно хранил кастет и электрошокер — оружие, запрещённое законодательством Германии, сообщает Bild.
По словам адвоката футболиста, предметы были из коробки, заказанной в интернет-магазине, что Адейеми, как сообщается, пытался объяснить в ходе расследования.
История всплыла незадолго до решающего отборочного матча чемпионата мира, в которой сборная Германии обыграла команду Словакии (6:0), застав врасплох как Немецкую федерацию футбола (DFB), так и дортмундскую «Боруссию».
ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 6-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Германия
Окончен
6 : 0
Словакия
1:0 Вольтемаде – 18' 2:0 Гнабри – 29' 3:0 Зане – 36' 4:0 Зане – 41' 5:0 Баку – 67' 6:0 Уэдраого – 79'
В нынешнем сезоне нападающий провёл 14 встреч за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.
