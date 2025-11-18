Нападающий дортмундской «Боруссии» оштрафован за хранение оружия — Bild

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми был оштрафован на € 450 тыс. после того, как прокуратура подтвердила, что он незаконно хранил кастет и электрошокер — оружие, запрещённое законодательством Германии, сообщает Bild.

По словам адвоката футболиста, предметы были из коробки, заказанной в интернет-магазине, что Адейеми, как сообщается, пытался объяснить в ходе расследования.

История всплыла незадолго до решающего отборочного матча чемпионата мира, в которой сборная Германии обыграла команду Словакии (6:0), застав врасплох как Немецкую федерацию футбола (DFB), так и дортмундскую «Боруссию».

В нынешнем сезоне нападающий провёл 14 встреч за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.