Матвей Кисляк вошёл в топ-10 игроков до 20 лет по времени на поле в чемпионате России
Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк провёл на поле 1335 минут за 15 матчей чемпионата России. Хавбек вошёл в топ-10 игроков до 20 лет в истории национального первенства по этому показателю. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Наибольшее количество минут сыграли сразу восемь футболистов, включая нынешнего вратаря красно-синих Игоря Акинфеева.
Полный список 10 футболистов до 20 лет, сыгравших наибольшее количество минут в чемпионате России, выглядит следующим образом.
- Алексей Наумов («Зенит», 1992) – 1350.
- Евгений Плотников (ЦСКА, 1993) – 1350.
- Евгений Варламов («КАМАЗ», 1995) – 1350.
- Марат Махмутов («Торпедо» М, 1996) – 1350.
- Раймондас Жутаутас («Алания», 1999) – 1350.
- Вениамин Мандрыкин («Алания», 2001) – 1350.
- Игорь Акинфеев (ЦСКА, 2005) – 1350.
- Сергей Ефимов («Локомотив», 2007) – 1350.
- Денис Клюев («Динамо» М, 1994) – 1335.
- Матвей Кисляк (ЦСКА, 2025/2026) – 1335.
