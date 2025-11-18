Матвей Кисляк вошёл в топ-10 игроков до 20 лет по времени на поле в чемпионате России

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк провёл на поле 1335 минут за 15 матчей чемпионата России. Хавбек вошёл в топ-10 игроков до 20 лет в истории национального первенства по этому показателю. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Наибольшее количество минут сыграли сразу восемь футболистов, включая нынешнего вратаря красно-синих Игоря Акинфеева.

Полный список 10 футболистов до 20 лет, сыгравших наибольшее количество минут в чемпионате России, выглядит следующим образом.