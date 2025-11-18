Скидки
22:45 Мск
Футбол Новости

Матвей Кисляк вошёл в топ-10 игроков до 20 лет по времени на поле в чемпионате России

Матвей Кисляк вошёл в топ-10 игроков до 20 лет по времени на поле в чемпионате России
Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк провёл на поле 1335 минут за 15 матчей чемпионата России. Хавбек вошёл в топ-10 игроков до 20 лет в истории национального первенства по этому показателю. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Наибольшее количество минут сыграли сразу восемь футболистов, включая нынешнего вратаря красно-синих Игоря Акинфеева.

Полный список 10 футболистов до 20 лет, сыгравших наибольшее количество минут в чемпионате России, выглядит следующим образом.

  1. Алексей Наумов («Зенит», 1992) – 1350.
  2. Евгений Плотников (ЦСКА, 1993) – 1350.
  3. Евгений Варламов («КАМАЗ», 1995) – 1350.
  4. Марат Махмутов («Торпедо» М, 1996) – 1350.
  5. Раймондас Жутаутас («Алания», 1999) – 1350.
  6. Вениамин Мандрыкин («Алания», 2001) – 1350.
  7. Игорь Акинфеев (ЦСКА, 2005) – 1350.
  8. Сергей Ефимов («Локомотив», 2007) – 1350.
  9. Денис Клюев («Динамо» М, 1994) – 1335.
  10. Матвей Кисляк (ЦСКА, 2025/2026) – 1335.
