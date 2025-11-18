Быстров: атакующие качества Кругового раскрыл тренер-иностранец, в сборной его не видим

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о разнице в игре защитника Данила Кругового в ЦСКА и национальной команде.

«У Кругового лучше всего получается играть в атаке, и эти качества в нём раскрыл тренер-иностранец. Он приезжает в сборную, и мы там Кругового не видим. Потому что тренер должен наигрывать состав в сборной. Взаимодействия левого защитника и левого нападающего должны быть, чтобы вскрывать фланг. Но когда их передёргивают постоянно — это невозможно. Да, они выполняют установку Карпина, однако связи между собой они никогда не наладят», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Напомним, главным тренером ЦСКА является Фабио Челестини. Сборную России возглавляет Валерий Карпин.

Как сборная России играет при Карпине: