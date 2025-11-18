Скидки
Беларусь — Греция: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Беларуси и Греции. Игра пройдёт на стадионе «Зи-Ти-И Арена» (Залаэгерсег, Венгрия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Беларусь
Не начался
Греция
После пяти матчей сборная Беларуси набрала одно очко и занимает четвёртое место в группе С. Греция заработала шесть очков в пяти встречах и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

