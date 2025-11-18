Кейн: я могу забить 100 голов, но если не выиграю ЛЧ или ЧМ, то не получу «Золотой мяч»

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн отметил важность победы на крупных турнирах для выигрыша награды лучшему футболисту сезона «Золотой мяч».

«Я могу забить 100 голов в нынешнем сезоне, но если не выиграю Лигу чемпионов или чемпионат мира, то, вероятно, не получу «Золотой мяч». То же самое касается и Холанда, и любого другого футболиста. Нужно завоёвывать подобные значимые трофеи», — приводит слова Кейна Mirror.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 17 матчах во всех турнирах за «Баварию», в которых он отметился 23 голами и тремя результативными передачами. Ранее сборная Англии квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года.

