Главная Футбол Новости

РФС планирует создать турнир для сборных, не вышедших на ЧМ-2026 — 365scores

РФС планирует создать турнир для сборных, не вышедших на ЧМ-2026 — 365scores
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) работает над идей создания турнира с участием сборных, не квалифицировавшихся на чемпионат мира 2026 года. Планируется, что это соревнование будет проходить параллельно с мировым первенством, о чём сообщает 365scores на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, цель проведения подобного турнира заключается в попытке добиться отмены санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Подчёркивается, что если это получится, то сборная России сможет принять участие в отборе к чемпионату мира 2030 года.

Российская национальная команда не играет в официальных турнирах с 2022 года.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

