22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Лусиано Гонду хочет перейти из «Зенита» в «Ривер Плейт» — TyC Sports

Лусиано Гонду хочет перейти из «Зенита» в «Ривер Плейт» — TyC Sports
«Ривер Плейт» связался с «Зенитом» с целью арендовать нападающего Лусиано Гонду грядущей зимой. Аргентинский клуб хочет арендовать форварда с правом или обязательством выкупа. Об этом сообщает TyC Sports.

По информации источника, 24-летний футболист согласился на переход в «Ривер Плейт». Подчёркивается, что аргентинский клуб ждёт следующего шага от сине-бело-голубых, чтобы продолжить переговоры.

Гонду перешёл в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс» летом 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

