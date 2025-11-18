Скидки
Сайт мадридского «Реала» стал самым посещаемым среди футбольных клубов девятый год подряд

Realmadrid.com девятый год подряд остаётся самым посещаемым сайтом футбольных клубов в мире, сообщает официальный сайт клуба.

В среднем на него заходят 8,2 млн человек в месяц (согласно данным компании SimilarWeb, занимающейся цифровым анализом). Сайт завершил сезон с рекордными 79 млн уникальных пользователей (тех, кто посетил его хотя бы один раз), что на 16% больше, чем в предыдущем году. 47% всего трафика сайта, имеющего версии на испанском, английском, французском, немецком, португальском, японском, китайском и арабском языках, приходится на возрастную группу 18-34 лет.

По среднемесячной посещаемости в топ-5 также входят «Ливерпуль» (7,4 млн), «Барселона» (6,1 млн), «Манчестер Юнайтед» (6 млн) и лондонский «Арсенал» (5,3 млн).

