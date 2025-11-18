Удаление Хусанова не помешало сборной Узбекистана сыграть вничью с Ираном

Завершился товарищеский матч между сборными Узбекистана и Ирана. Встреча прошла на стадионе «Аль-Мактум» (Дубай, ОАЭ) и закончилась вничью со счётом 0:0.

Во втором тайме на 69-й минуте защитник Узбекистана и «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов получил красную карточку и был удалён с поля. Команды не смогли забить голов и завершили игру вничью.

В предыдущем товарищеском матче Узбекистан победил Египет благодаря дублю Остона Урунова. 24-летний футболист являлся игроком московского «Спартака» с 2020 по 2022 год. За этот период он принял участие в девяти встречах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Дважды Урунов уходил в аренду в «Уфу».