Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Узбекистан — Иран, результат матча 18 ноября 2025, счет 0:0, товарищеский матч 2025/2026

Удаление Хусанова не помешало сборной Узбекистана сыграть вничью с Ираном
Завершился товарищеский матч между сборными Узбекистана и Ирана. Встреча прошла на стадионе «Аль-Мактум» (Дубай, ОАЭ) и закончилась вничью со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
18 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Узбекистан
Окончен
0 : 0
Иран
Удаления: Хусанов – 69' / нет

Во втором тайме на 69-й минуте защитник Узбекистана и «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов получил красную карточку и был удалён с поля. Команды не смогли забить голов и завершили игру вничью.

В предыдущем товарищеском матче Узбекистан победил Египет благодаря дублю Остона Урунова. 24-летний футболист являлся игроком московского «Спартака» с 2020 по 2022 год. За этот период он принял участие в девяти встречах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Дважды Урунов уходил в аренду в «Уфу».

Дубль экс-игрока «Спартака» Урунова позволил сборной Узбекистана обыграть Египет
