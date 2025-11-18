Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гендиректор «Ахмата» ответил, обращались ли в клуб «Спартак» и «Динамо» насчёт Черчесова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию об интересе московских «Спартака» и «Динамо» в услугах главного тренера грозненской команды Станислава Черчесова.

«У Станислава Саламовича долгосрочный контракт. К нам никто не обращался по поводу тренера. Вы правильно сказали — ходят слухи. Зачем нам комментировать каждый слух?» — приводит слова Айдамирова Odds.ru.

«Ахмат» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера команды 6 августа. Контракт со специалистом подписан на три года. После 15 туров Мир Российской Премьер-Лиги грозненская команда набрала 16 очков и занимает 11-е место.

На минувшей неделе должность главного тренера «Спартака» покинул Деян Станкович. В понедельник, 17 ноября, «Динамо» объявило об уходе из клуба Валерия Карпина по собственному желанию.

