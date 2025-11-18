Скидки
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
22:45 Мск
Испания — Турция: стартовые составы команд на матч 6-го тура отбора к ЧМ-2026, 18 ноября

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Испании и Турции. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Испания
Не начался
Турция
Стартовые составы команд.

Испания: Симон, Льоренте, Мерино, Руис, Ольмо, Пино, Лапорт, Кубарси, Гарсия, Оярсабаль, Кукурелья.

Турция: Байындыр, Челик, Демирал, Сёюнджю, Озджан, Кёкчю, Йылмаз, Акайдын, Кахведжи, Кадыоглу, Гюль.

Эти команды уже встречались между собой во 2-м туре отбора: Испания разгромила Турцию со счётом 6:0.

После пяти матчей сборная Турции набрала 12 очков и занимает второе место в группе Е. Испания заработала 15 очков в пяти встречах и располагается на первой строчке.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
