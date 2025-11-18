Матч-реванш между сборными ФНЛ и Медиалиги пройдёт в Абхазии 5 декабря
Поделиться
5 декабря в Сухуме на стадионе «Динамо» состоится матч-реванш между сборными ФНЛ и Медиалиги. Встреча пройдёт по медийным правилам: команды сыграют два тайма по 25 минут чистого времени. Перед встречей зрителей ждёт серия буллитальти, результат которой определит, какая из команд начнёт игру с преимуществом.
Напомним, первая встреча между сборными ФНЛ и Медиалиги состоялась в 2023 году в Дагестане. Этот матч завершился победой ФНЛ со счётом 4:0. В составе команды забитыми мячами отметились нападающий, Сердер Сердеров, защитник Дмитрий Шадринцев и нападающий Эльдар Низамутдинов, оформивший дубль.
Winline Новая Игра . Winline Новая Игра
01 декабря 2023, пятница. 20:00 МСК
Сборная ФНЛ
Окончен
4 : 0
Сборная Медиалиги
1:0 Сердеров – 3' 2:0 Низамутдинов – 46' 3:0 Низамутдинов – 53' 4:0 Шадринцев – 58'
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 18 ноября 2025
-
22:35
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:06
-
22:05
-
21:58
-
21:52
-
21:50
-
21:39
-
21:29
-
21:29
-
21:24
-
21:19
-
21:14
-
21:09
-
21:07
-
20:58
-
20:39
-
20:27
-
20:20
-
20:18
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:54
-
19:49
-
19:45
-
19:45
-
19:34
-
19:30
-
19:28
-
19:14
-
19:00
-
18:55