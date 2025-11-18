Скидки
Беларусь — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

Матч-реванш между сборными ФНЛ и Медиалиги пройдёт в Абхазии 5 декабря

5 декабря в Сухуме на стадионе «Динамо» состоится матч-реванш между сборными ФНЛ и Медиалиги. Встреча пройдёт по медийным правилам: команды сыграют два тайма по 25 минут чистого времени. Перед встречей зрителей ждёт серия буллитальти, результат которой определит, какая из команд начнёт игру с преимуществом.

Напомним, первая встреча между сборными ФНЛ и Медиалиги состоялась в 2023 году в Дагестане. Этот матч завершился победой ФНЛ со счётом 4:0. В составе команды забитыми мячами отметились нападающий, Сердер Сердеров, защитник Дмитрий Шадринцев и нападающий Эльдар Низамутдинов, оформивший дубль.

Winline Новая Игра . Winline Новая Игра
01 декабря 2023, пятница. 20:00 МСК
Сборная ФНЛ
Окончен
4 : 0
Сборная Медиалиги
1:0 Сердеров – 3'     2:0 Низамутдинов – 46'     3:0 Низамутдинов – 53'     4:0 Шадринцев – 58'    
